Café Sciences : Chasseur d’étoiles 12 Rue du Collège Loudun, 4 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Préparation d’une soirée d’observation du ciel au Moulin du Puy d’Ardanne avec Yves Roger

Comment reconnaitre les constellations ?

Venez poser toutes vos questions : matériel, carte du ciel en cette saison….

Ouvert à tous les débutants, ne soyez pas timides.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . .

12 Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Preparing an evening of sky observation at Moulin du Puy d’Ardanne with Yves Roger

How to recognize the constellations?

Come and ask all your questions: equipment, map of the sky at this time of year….

Open to all beginners – don’t be shy!

Preparación de una velada de observación del cielo en el Moulin du Puy d’Ardanne con Yves Roger

¿Cómo reconocer las constelaciones?

Venga y plantee todas sus preguntas: equipo, mapa del cielo en esta época del año….

Abierto a todos los principiantes, ¡no sea tímido!

Vorbereitung eines Abends zur Himmelsbeobachtung in der Moulin du Puy d’Ardanne mit Yves Roger

Wie erkennt man die Sternbilder?

Kommen Sie und stellen Sie all Ihre Fragen: Ausrüstung, Himmelskarte in dieser Jahreszeit…..

Offen für alle Anfänger, seien Sie nicht schüchtern

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais