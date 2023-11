Café Sciences : Association Paléo Néo & Nous 12 Rue du Collège Loudun, 23 novembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

« Si le tuffeau m’était conté » par Pascal Auger de l’association Paléo Néo et Nous..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . .

12 Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Si le tuffeau m’était conté » by Pascal Auger of the association Paléo Néo et Nous.

« Si le tuffeau m’était conté », de Pascal Auger, de la asociación Paléo Néo et Nous.

« Si le tuffeau m’était conté » (Wenn mir der Tuffstein erzählt würde) von Pascal Auger von der Vereinigung Paléo Néo et Nous.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme du Pays Loudunais