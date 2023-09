Le chien partagé 12 Rue du Collège Loudun, 28 septembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Le Chien Partagé avec Audrey Charlot, vétérinaire et Olivier Lhote, comportementaliste canin, vous proposent des soirées thématiques au café partagé.

Une soirée par mois, intitulée « Le chien partagé » permettra de réunir les amoureux des chiens, pour échanger les points de vue, les questions et les problèmes rencontrés : « Avantages et inconvénients d’avoir un chien ».

12 Rue du Collège Le Café Partagé

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Le Chien Partagé with Audrey Charlot, veterinarian, and Olivier Lhote, canine behaviorist, offer themed evenings at the café partagé.

One evening a month, entitled « Le chien partagé », will bring dog lovers together to exchange views, questions and problems encountered: « Advantages and disadvantages of having a dog »

Le Chien Partagé, con Audrey Charlot, veterinaria, y Olivier Lhote, especialista en comportamiento canino, organizan veladas temáticas en el café partagé.

Una velada al mes, titulada « Le chien partagé », reunirá a los amantes de los perros para intercambiar opiniones, preguntas y problemas encontrados: « Ventajas e inconvenientes de tener un perro »

Le Chien Partagé mit Audrey Charlot, Tierärztin, und Olivier Lhote, Hundeverhaltenstherapeut, bieten Ihnen Themenabende im Café partagé an.

Ein Abend pro Monat mit dem Titel « Le chien partagé » wird es ermöglichen, Hundeliebhaber zusammenzubringen, um Ansichten, Fragen und Probleme auszutauschen: « Vor- und Nachteile, einen Hund zu haben »

