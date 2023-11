Le Jardin des senteurs de Pascale 12 Rue du Chêne au Loup Veaugues, 24 novembre 2023, Veaugues.

Veaugues,Cher

Dans cet atelier autour du Thym, vous découvrirez comment utiliser cette superbe huile essentielle, échangerez, composerez votre stick immunité et dégusterez une douceur au thym.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 16:30:00. 25 EUR.

12 Rue du Chêne au Loup

Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire



In this Thyme workshop, you will discover how to use this superb essential oil, exchange ideas, compose your immunity stick and enjoy a thyme sweet

En este taller sobre el tomillo, descubrirá cómo utilizar este magnífico aceite esencial, intercambiará ideas, elaborará su barrita de inmunidad y disfrutará de una delicia de tomillo

In diesem Thymian-Workshop erfahren Sie, wie Sie dieses herrliche ätherische Öl verwenden können, tauschen sich aus, stellen Ihren Immunitätsstick zusammen und genießen eine Thymian-Süßigkeit

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois