POP UP DE NOËL GALACTIQUE – BÉZIERS 12 Rue du Chapeau Rouge Béziers, 30 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Retrouvez différentes créations de nombreux artistes réunis pour l’occasion. Dessins, gravures, t-shirts sérigraphiés, estampes et bien plus encore ! Avec l’approche des fêtes, rajoutez une surprise originale sous votre sapin !

Vendredi 1er décembre : présentation Fanzine et des créateurs à partir de 18h30

Samedi 2 décembre : atelier linogravure, portraits photos..

2023-11-30 11:00:00 fin : 2023-12-03 22:00:00. .

12 Rue du Chapeau Rouge

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Discover the creations of numerous artists brought together for the occasion. Drawings, engravings, screen-printed T-shirts, prints and much more! With the holidays just around the corner, add an original surprise to your Christmas tree!

Friday, December 1: Fanzine and designer presentation from 6:30 p.m

Saturday, December 2: linocut workshop, photo portraits.

Descubra las creaciones de los numerosos artistas reunidos para la ocasión. Dibujos, grabados, camisetas serigrafiadas, láminas y ¡mucho más! Ahora que se acercan las fiestas, añada una sorpresa original a su árbol de Navidad

Viernes 1 de diciembre: presentación de fanzines y diseñadores a partir de las 18.30 h

Sábado 2 de diciembre: taller de linograbado, retratos fotográficos.

Hier finden Sie verschiedene Kreationen von zahlreichen Künstlern, die sich zu diesem Anlass zusammengefunden haben. Zeichnungen, Drucke, T-Shirts mit Siebdruck, Drucke und vieles mehr! Wenn die Feiertage näher rücken, legen Sie eine originelle Überraschung unter Ihren Baum!

Freitag, 1. Dezember: Präsentation des Fanzines und der Designer ab 18.30 Uhr

Samstag, 2. Dezember: Linolschnitt-Workshop, Fotoporträts.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE