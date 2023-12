CONVERSATION EN LANGUE D’OC 12 Rue du Boulodrome Oupia Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-03-06 18:00:00

fin : 2024-03-06 19:00:00 La bibliothèque d’Oupia organise des conversations en Langue d’Oc. Venez découvrir ou vous perfectionner avec la langue de notre territoire !.

12 Rue du Boulodrome

Oupia 34210 Hérault Occitanie

