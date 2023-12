CONVERSATION EN LANGUE D’OC 12 Rue du Boulodrome Oupia, 1 décembre 2023, Oupia.

Oupia,Hérault

La bibliothèque d’Oupia organise des conversations en Langue d’Oc. Venez découvrir ou vous perfectionner avec la langue de notre territoire !.

2023-12-27 18:00:00 fin : 2023-12-27 19:00:00. .

12 Rue du Boulodrome

Oupia 34210 Hérault Occitanie



The Oupia library organizes conversations in Langue d’Oc. Come and discover or improve your knowledge of our local language!

La biblioteca de Oupia organiza conversaciones en lengua de oc. ¡Venga a descubrir o mejorar sus conocimientos de la lengua local!

Die Bibliothek von Oupia organisiert Konversationen in der Langue d’Oc. Kommen Sie und entdecken Sie die Sprache unserer Gegend oder perfektionieren Sie sie!

