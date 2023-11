MARCHE DE NOEL 12, rue du Bois Guillet Divatte-sur-Loire, 9 décembre 2023, Divatte-sur-Loire.

Divatte-sur-Loire,Loire-Atlantique

Les exposants se feront un plaisir de vous faire découvrir leurs oeuvres : créateurs, artisans d’art créatifs et décoratifs, saveurs et senteurs, bien-être, produits locaux, associations..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

12, rue du Bois Guillet Salle du Bois Guillet

Divatte-sur-Loire 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The exhibitors will be delighted to show you their work: designers, creative and decorative craftsmen, flavors and scents, well-being, local products, associations.

Los expositores estarán encantados de mostrarle su trabajo: diseñadores, artesanos creativos y decorativos, sabores y fragancias, bienestar, productos locales y asociaciones.

Die Aussteller freuen sich darauf, Ihnen ihre Werke vorzustellen: Designer, kreative und dekorative Kunsthandwerker, Geschmacksrichtungen und Düfte, Wellness, lokale Produkte, Vereine.

