Après-midi Vietnam au cinéma Royal 12 rue du 11 novembre Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Après-midi Vietnam au cinéma Royal 12 rue du 11 novembre Lisieux, 26 janvier 2024, Lisieux. Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 14:30:00

fin : 2024-01-26 Venez participer à une après-midi dédiée au Vietnam au cinéma Royal. Au rendez-vous: conférence, cinéma, musique, expositions, danse… 14h30 – Conférence ouverte à tous : « Vietnam, fractures et résiliences » par Mme Angela Bogros. 20h00 – SOIREE VIETNAMIENNE. Tarif unique : 5,80 €

Danses. Projection du film : Mékong stories de Phan Dang Di

Expositions de photos par Didier Meyer.

Venez participer à une après-midi dédiée au Vietnam au cinéma Royal. Au rendez-vous: conférence, cinéma, musique, expositions, danse… 14h30 – Conférence ouverte à tous : « Vietnam, fractures et résiliences » par Mme Angela Bogros. 20h00 – SOIREE VIETNAMIENNE. Tarif unique : 5,80 €

Danses. Projection du film : Mékong stories de Phan Dang Di

Expositions de photos par Didier Meyer

Venez participer à une après-midi dédiée au Vietnam au cinéma Royal. Au rendez-vous: conférence, cinéma, musique, expositions, danse… 14h30 – Conférence ouverte à tous : « Vietnam, fractures et résiliences » par Mme Angela Bogros. 20h00 – SOIREE VIETNAMIENNE. Tarif unique : 5,80 €

Danses. Projection du film : Mékong stories de Phan Dang Di

Expositions de photos par Didier Meyer .

12 rue du 11 novembre

Lisieux 14100 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT CA de Lisieux Normandie Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Code postal 14100 Lieu 12 rue du 11 novembre Adresse 12 rue du 11 novembre Ville Lisieux Departement Calvados Lieu Ville 12 rue du 11 novembre Lisieux Latitude 49.1439007 Longitude 0.2277929 latitude longitude 49.1439007;0.2277929

12 rue du 11 novembre Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/