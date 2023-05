Balade musicale contée 12 rue du 07 août 1944, Saint-Aignan-de-Cramesnil, 3 septembre 2023, Le Castelet.

Le Castelet,Calvados

Dans le cadre des Rendez-vous du Castelet, la commune propose des animations sur le thème du développement durable et de la parentalité.

Lors de ce rendez-vous, la compagnie Magnanarelle proposera une promenade sur un parcours de 3 à 4 kms. Une demi-douzaine d’arrêts d’une durée variable, en des lieux choisis, permettront de découvrir des récits, des contes, des poésies en lien avec les arbres et la nature. La musique, la voix chantée accompagnent les déplacements puis s’immiscent entre les mots pour les enrichir d’une couleur complémentaire, et ainsi y répondre.

Inscription obligatoire par téléphone.

Le programme complet des Rendez-vous du Castelet est à retrouver ici.

Cette action est notamment réalisée grâce à la participation de la Région Normandie..

2023-09-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-03 12:30:00. .

12 rue du 07 août 1944, Saint-Aignan-de-Cramesnil Parking de la mairie de Saint-Aignan-de-Cramesnil

Le Castelet 14540 Calvados Normandie



Within the framework of the Rendez-vous du Castelet, the commune proposes animations on the theme of sustainable development and parenthood.

During this meeting, the Magnanarelle company will propose a walk on a 3 to 4 km route. Half a dozen stops of varying length, in selected places, will allow the discovery of stories, tales, poems related to trees and nature. The music and the sung voice will accompany the movements and will then interfere between the words to enrich them with a complementary color, and thus respond to them.

Registration required by phone.

The complete program of the Rendez-vous du Castelet can be found here.

This action is realized thanks to the participation of the Normandy Region.

En el marco de la Rendez-vous du Castelet, el municipio propone actividades sobre el tema del desarrollo sostenible y la paternidad.

Durante este evento, la empresa Magnanarelle propondrá un paseo a lo largo de un recorrido de 3 a 4 km. Media docena de paradas de duración variable, en lugares seleccionados, permitirán descubrir historias, cuentos y poemas relacionados con los árboles y la naturaleza. La música y la voz cantada acompañarán los movimientos y luego se entremezclarán con las palabras para enriquecerlas con un color complementario y responder así a ellas.

Inscripción previa por teléfono.

El programa completo del Rendez-vous du Castelet puede consultarse aquí.

Esta acción es posible gracias a la participación de la Región de Normandía.

Im Rahmen der Rendez-vous du Castelet bietet die Gemeinde Animationen zu den Themen nachhaltige Entwicklung und Elternschaft an.

Bei diesem Rendezvous wird die Kompanie Magnanarelle einen Spaziergang auf einer Strecke von 3 bis 4 km vorschlagen. Ein halbes Dutzend Haltestellen von unterschiedlicher Dauer an ausgewählten Orten ermöglichen die Entdeckung von Erzählungen, Märchen und Gedichten, die mit Bäumen und der Natur in Verbindung stehen. Die Musik und die Singstimme begleiten die Bewegungen und mischen sich dann zwischen die Worte, um sie mit einer zusätzlichen Farbe anzureichern und so auf sie einzugehen.

Anmeldung per Telefon erforderlich.

Das vollständige Programm der Rendez-vous du Castelet finden Sie hier.

Diese Aktion wird insbesondere dank der Beteiligung der Region Normandie durchgeführt.

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité