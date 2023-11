Atelier éveil musical en famille 12 rue du 07 août 1944 Le Castelet, 9 décembre 2023, Le Castelet.

Le Castelet,Calvados

La commune du Castelet propose un programme d’animations « Les Rendez-Vous du Castelet » de sensibilisation au développement durable et de soutien à la parentalité. Ce programme est financé en partie par la Région Normandie.

Dans ce cadre, les familles sont invitées à une séance d’éveil musical ludique proposée par la Compagnie Bleu de Lune.

Découverte d’instruments de musique, initiation à la pratique et écoute musicale entre parents et enfants.

Atelier à destination des 0-3 ans accompagnés..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 11:00:00. .

12 rue du 07 août 1944 Ecole maternelle de Saint-Aignan-de-Cramesnil

Le Castelet 14540 Calvados Normandie



The commune of Le Castelet offers a program of events called « Les Rendez-Vous du Castelet » to raise awareness of sustainable development and support parenthood. This program is partly financed by the Normandy Region.

As part of the program, families are invited to a playful musical awakening session offered by Compagnie Bleu de Lune.

Discover musical instruments, learn to play and listen to music between parents and children.

Workshop for accompanied 0-3 year-olds.

El municipio de Le Castelet ofrece un programa de actos denominado « Les Rendez-Vous du Castelet » para sensibilizar sobre el desarrollo sostenible y apoyar la paternidad. Este programa está financiado en parte por la Región de Normandía.

En el marco de este programa, se invita a las familias a participar en una sesión lúdica de música para la primera infancia, organizada por la compañía Bleu de Lune.

Descubra instrumentos musicales, aprenda a tocar y a escuchar música con padres e hijos.

Este taller está dirigido a niños de 0 a 3 años acompañados de sus padres.

Die Gemeinde Le Castelet bietet ein Animationsprogramm « Les Rendez-Vous du Castelet » zur Sensibilisierung für nachhaltige Entwicklung und zur Unterstützung der Elternschaft an. Dieses Programm wird zum Teil von der Region Normandie finanziert.

In diesem Rahmen sind die Familien zu einer spielerischen musikalischen Früherziehung eingeladen, die von der Compagnie Bleu de Lune angeboten wird.

Entdeckung von Musikinstrumenten, Einführung in die Praxis und Musikhören zwischen Eltern und Kindern.

Der Workshop richtet sich an Kinder von 0-3 Jahren in Begleitung.

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité