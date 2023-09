Atelier de confection de mangeoires à oiseaux 12 rue du 07 août 1944 Le Castelet, 7 octobre 2023, Le Castelet.

Le Castelet,Calvados

Dans le cadre du programme des Rendez-Vous du Castelet, la commune du Castelet et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE Vallée de l’Orne) proposera un atelier de confection de mangeoires à oiseaux. Atelier créatif et intervention pédagogique sur les oiseaux dans nos jardins. Vous pourrez installer vos créations chez vous.

Lien d’inscription : https://kky.fr/6D5B8x9 ou au 06 07 91 74 58

Programme financé par la Région Normandie..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 16:00:00. .

12 rue du 07 août 1944 Salle des fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil

Le Castelet 14540 Calvados Normandie



As part of the Rendez-Vous du Castelet program, the commune of Le Castelet and the Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE Vallée de l’Orne) will be offering a bird feeder-making workshop. Creative workshop and educational talk on birds in our gardens. You can install your creations at home.

Registration link: https://kky.fr/6D5B8x9 or 06 07 91 74 58

Program financed by the Normandy Region.

En el marco del programa Rendez-Vous du Castelet, el municipio de Le Castelet y el Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE Vallée de l’Orne) proponen un taller de fabricación de comederos para pájaros. Taller creativo y charla educativa sobre las aves en nuestros jardines. Podrás instalar tus creaciones en casa.

Enlace de inscripción: https://kky.fr/6D5B8x9 o 06 07 91 74 58

Programa financiado por la Región de Normandía.

Im Rahmen des Programms « Rendez-Vous du Castelet » bieten die Gemeinde Le Castelet und das Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE Vallée de l’Orne) einen Workshop zur Herstellung von Vogelfutterhäusern an. Kreativer Workshop und pädagogische Intervention zu den Vögeln in unseren Gärten. Sie können Ihre Kreationen bei sich zu Hause aufstellen.

Link zur Anmeldung: https://kky.fr/6D5B8x9 oder unter 06 07 91 74 58

Von der Region Normandie finanziertes Programm.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité