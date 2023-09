Table ronde retour d’expérience familles 0 déchet 12 rue du 07 août 1944 Le Castelet, 6 octobre 2023, Le Castelet.

Le Castelet,Calvados

La commune du Castelet propose à la suite du spectacle sur le 0 déchet en partenariat avec le SYVEDAC, une table ronde avec des familles de l’opération « Foyers Témoins » lancée par le SYVEDAC. Ces dernières feront un retour d’expérience sur leur aventure du zéro déchet.

Apéritif offert.

Lien d’inscription : https://kky.fr/6D5B8x9 ou au 06 07 91 74 58

Programme financé par la Région Normandie..

2023-10-06 19:15:00 fin : 2023-10-06 21:00:00. .

12 rue du 07 août 1944 Salle des fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil

Le Castelet 14540 Calvados Normandie



Following the 0-waste show, the commune of Le Castelet, in partnership with SYVEDAC, is offering a round-table discussion with families involved in the « Foyers Témoins » operation launched by SYVEDAC. These families will share their experiences of their zero waste adventure.

Aperitif offered.

Registration link: https://kky.fr/6D5B8x9 or 06 07 91 74 58

Program financed by the Normandy Region.

Tras el espectáculo sobre residuos cero en colaboración con el SYVEDAC, Le Castelet organiza una mesa redonda con las familias que participan en la operación « Foyers Témoins » lanzada por el SYVEDAC. Estas familias darán su opinión sobre su aventura de residuo cero.

Se ofrecerá un aperitivo.

Enlace de inscripción: https://kky.fr/6D5B8x9 o 06 07 91 74 58

Programa financiado por la Región de Normandía.

Die Gemeinde Le Castelet bietet im Anschluss an die Vorstellung zum Thema Null Abfall in Zusammenarbeit mit SYVEDAC eine Diskussionsrunde mit Familien aus der vom SYVEDAC ins Leben gerufenen Aktion « Foyers Témoins » (Haushalte als Zeugen) an. Diese werden einen Erfahrungsbericht über ihr Null-Abfall-Abenteuer geben.

Ein Aperitif wird angeboten.

Link zur Anmeldung: https://kky.fr/6D5B8x9 oder unter 06 07 91 74 58

Von der Region Normandie finanziertes Programm.

