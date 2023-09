Spectacle « L’odyssée des Lueu’r » 12 rue du 07 août 1944 Le Castelet, 6 octobre 2023, Le Castelet.

Le Castelet,Calvados

La commune du Castelet propose un spectacle sur le 0 déchet en partenariat avec le SYVEDAC.

Avec ce spectacle, la Cie Foutu Quart d’Heure s’attaque au plus grand problème de l’Humanité : les déchets. Les spectateurs se font embarquer dans un entraînement rigoureux sous la houlette de leur capitaine. L’objectif est de récupérer les cinq Lueu’R mais de nombreuses embûches vont venir perturber cette mission. La Cie Foutu Quart d’Heure propose cette aventure rocambolesque et déjantée pour s’intéresser aux thèmes de la réduction des déchets. Spectacle à partir de 7 ans – jeux de société sur le 0 déchet pour les moins de 7 ans. Apéritif offert. Seconde partie de la soirée : retour d’expérience de familles ayant testé le 0 déchet.

Lien d’inscription : https://kky.fr/6D5B8x9 ou au 06 07 91 74 58

Programme financé par la Région Normandie..

2023-10-06 18:00:00 fin : 2023-10-06 19:15:00. .

12 rue du 07 août 1944 Salle des fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil

Le Castelet 14540 Calvados Normandie



The commune of Le Castelet is offering a show on 0 waste in partnership with SYVEDAC.

With this show, Cie Foutu Quart d?Heure tackles humanity?s biggest problem: waste. Spectators embark on a rigorous training program under the guidance of their captain. The aim is to recover the five Lueu?R, but the mission is fraught with pitfalls. Cie Foutu Quart d?Heure presents this wild and wacky adventure as an introduction to the theme of waste reduction. Show for ages 7 and up – 0-waste board games for under-7s. Complimentary aperitif. Second part of the evening: feedback from families who have tried 0 waste.

Registration link: https://kky.fr/6D5B8x9 or 06 07 91 74 58

Program financed by the Normandy Region.

El municipio de Le Castelet organiza un espectáculo sobre 0 residuos en colaboración con SYVEDAC.

En este espectáculo, la compañía Foutu Quart d’Heure aborda el mayor problema de la humanidad: los residuos. El público participa en un riguroso programa de entrenamiento dirigido por su capitán. El objetivo es recuperar los cinco Lueu?R, pero la misión está plagada de escollos. La Cie Foutu Quart d’Heure presenta esta alocada aventura para sensibilizar al público sobre la reducción de los residuos. Espectáculo para mayores de 7 años – juegos de mesa sobre 0 residuos para menores de 7 años. Aperitivo gratuito. Segunda parte de la velada: comentarios de las familias que han probado 0 residuos.

Enlace de inscripción: https://kky.fr/6D5B8x9 o 06 07 91 74 58

Programa financiado por la Región de Normandía.

Die Gemeinde Le Castelet bietet in Zusammenarbeit mit dem SYVEDAC eine Aufführung zum Thema « 0 Müll » an.

Die Cie Foutu Quart d’Heure nimmt sich in diesem Stück des größten Problems der Menschheit an: dem Abfall. Die Zuschauer werden unter der Leitung ihres Kapitäns in ein strenges Training eingebunden. Das Ziel ist es, die fünf Lueu?R zu bergen, aber es gibt viele Hindernisse, die diese Mission stören. Die Cie Foutu Quart d’Heure bietet dieses unglaubliche und verrückte Abenteuer an, um sich mit dem Thema Abfallvermeidung zu beschäftigen. Aufführung ab 7 Jahren – Gesellschaftsspiele zum Thema Müllvermeidung für Kinder unter 7 Jahren. Es wird ein Aperitif angeboten. Zweiter Teil des Abends: Erfahrungsberichte von Familien, die 0 Abfall getestet haben.

Link zur Anmeldung: https://kky.fr/6D5B8x9 oder unter 06 07 91 74 58

Von der Region Normandie finanziertes Programm.

