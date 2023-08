Journées de la culture et du patrimoine: Portes ouvertes Musique-Danse-Théâtre 12 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Portes ouvertes pour découvrir des disciplines et rencontrer les professeurs. Le 16 septembre de 14h à 16h.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:00:00.

12 Rue Docteur Massenat

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Open house to discover disciplines and meet teachers. September 16, 2pm to 4pm. Puertas abiertas para descubrir disciplinas y conocer a los profesores. 16 de septiembre de 14:00 a 16:00. Tag der offenen Tür, um Fächer zu entdecken und Lehrer zu treffen. Am 16. September von 14.00 bis 16.00 Uhr.

