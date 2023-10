BRIC À BRAC DES AMIS DE LA SOLIDARITÉ 12, rue des Meuniers Luçon, 14 octobre 2023, Luçon.

Luçon,Vendée

Chaque deuxième samedi du mois : faites des affaires à la ressourcerie. De nombreux meubles, objets, vêtements, et décorations sauvés de la déchetterie et récupérés, enlevés, triés, nettoyés, testés, réparés, par de nombreuses petites mains les transformant en vrais trésors..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

12, rue des Meuniers 39, Route des Moutiers

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



Every second Saturday of the month: do business at the ressourcerie. Numerous pieces of furniture, objects, clothes and decorations saved from the garbage bin and recovered, removed, sorted, cleaned, tested, repaired, by many small hands transforming them into real treasures.

Cada segundo sábado del mes: haz negocio en la ressourcerie. Muchos muebles, objetos, ropa y adornos salvados del cubo de la basura y recuperados, retirados, clasificados, limpiados, probados, reparados, por muchas pequeñas manos que los transforman en verdaderos tesoros.

Jeden zweiten Samstag im Monat: Machen Sie Schnäppchen im Ressourcenladen. Zahlreiche Möbel, Gegenstände, Kleidung und Dekorationen werden vor der Müllabfuhr gerettet und von vielen kleinen Händen gesammelt, abgeholt, sortiert, gereinigt, getestet und repariert, die sie in wahre Schätze verwandeln.

Mise à jour le 2023-10-08 par Vendée Expansion