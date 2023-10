LOTO DE MONTPEYROUX DIMANCHE 12 NOVEMBRE 12 Rue des Mazes Montpeyroux, 12 novembre 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Une plaque de six : 8 euros. A gagner : Paniers garnis, caisses de grillades. Carton plein : un cochon de lait entier.

2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 . .

12 Rue des Mazes

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



A plate of six: 8 euros. To be won: Filled baskets, cases of grilled meats. Full card: a whole suckling pig

Un plato de seis: 8 euros. A ganar: cestas llenas, estuches de carnes a la brasa. Carta completa: un cochinillo entero

Eine Platte mit sechs Stück: 8 Euro. Zu gewinnen: Füllkörbe, Grillkisten. Voller Karton: ein ganzes Spanferkel

Mise à jour le 2023-10-17 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT