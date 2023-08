Journées Européennes du Patrimoine 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle, 17 septembre 2023, Celles-sur-Belle.

Celles-sur-Belle,Deux-Sèvres

Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 17 septembre à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

De 10h à 17h

Visite libre de l’Abbaye et de l’Abbatiale

Exposition pour les 600 ans du roi Louis XI

Gratuit.

12 Rue des Halles Abbaye Royale

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



European Heritage Days

Sunday September 17 at the Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

10 am to 5 pm

Free tour of the Abbey and Abbey Church

Exhibition celebrating 600 years of King Louis XI

Free

Jornadas Europeas de Patrimonio

Domingo 17 de septiembre en la Abadía Real de Celles-sur-Belle

De 10:00 a 17:00

Visita libre de la abadía y de la iglesia abacial

Exposición con motivo del 600 aniversario del rey Luis XI

Gratis

Europäische Tage des Kulturerbes

Sonntag, den 17. September in der Königlichen Abtei von Celles-sur-Belle

Von 10 bis 17 Uhr

Freie Besichtigung der Abtei und der Abteikirche

Ausstellung zum 600. Geburtstag von König Ludwig XI

Kostenlos

