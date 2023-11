Marché de Noël à Saint-Seurin-de-Cadourne 12 rue des Frères Razeau Saint-Seurin-de-Cadourne, 3 décembre 2023, Saint-Seurin-de-Cadourne.

Saint-Seurin-de-Cadourne,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La commune de Saint-Seurin-de-Cadourne organise son marché de Noël-Téléthon au foyer socio-culturel.

Venez découvrir de nombreux artisans locaux.

Tombola et repas sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:30:00. EUR.

12 rue des Frères Razeau Foyer socio-culturel

Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you :

The commune of Saint-Seurin-de-Cadourne is organizing its Christmas-Telethon market at the foyer socio-culturel.

Come and discover many local craftsmen.

Tombola and meal on site.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

El municipio de Saint-Seurin-de-Cadourne organiza su mercado de Navidad-Teletón en el foyer socio-culturel.

Venga a descubrir a numerosos artesanos locales.

Tómbola y comida in situ.

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Die Gemeinde Saint-Seurin-de-Cadourne organisiert ihren Weihnachtsmarkt-Téléthon im soziokulturellen Foyer.

Entdecken Sie zahlreiche lokale Kunsthandwerker.

Tombola und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Médoc-Vignoble