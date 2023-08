Embarquement Immédiat à la Fête de la mer ! 12 Rue des Etoupières Le Havre, 2 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Cette année, Le Havre Port Center s’inscrit dans la programmation de la Fête de la mer. L’évènement se déroulera les 2 et 3 septembre 2023 dans le quartier St François du Havre. Une animation exclusive, habituellement réservée au public scolaire est proposée : Embarquement Immédiat, le mini port roulant.

Les enfants, de 7 à 11 ans, pourront prendre les commandes des navires présents dans le port du Havre et naviguer entre les ports du monde pour livrer leurs marchandises. Ainsi, Léo le paquebot transportera des passagers du Havre à Miami, Zoé le roulier chargera des voitures entre Rotterdam et le Havre, Peter le porte-conteneurs se rendra à Singapour, Alizée le vraquier fera des allers-retours à Cape-Town. Quant à Honorine la pilotine et Christopher le remorqueur, ils accompagneront les navires à chaque entrée et sortie dans le port. Tous seront installés sur le parking de la Halle aux Poissons.

Une scénographie spécialement conçue pour l’évènement par Claire Le Breton, artiste plasticienne, plongera petits et grands dans l’univers portuaire. L’artiste est également à l’origine des différents navires. Sous l’impulsion et l’organisation du LH Port Center et, conseillée par des professionnels maritimes, dont la Station de pilotage Le Havre – Fécamp, Claire Le Breton a élaboré des navires dont l’esthétisme est au plus proche du réel pour permettre une identification facile..

2023-09-02 14:00:00 fin : 2023-09-02 18:00:00. .

12 Rue des Etoupières Parking de la Halle aux Poissons

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



This year, Le Havre Port Center is part of the Fête de la mer program. The event will take place on September 2 and 3, 2023, in the St François district of Le Havre. An exclusive animation, usually reserved for school groups, is proposed: Embarquement Immédiat, the mini port on wheels.

Children aged 7 to 11 will be able to take the controls of the ships present in the port of Le Havre and navigate between the world’s ports to deliver their goods. Léo the liner will carry passengers from Le Havre to Miami, Zoé the ro-ro ferry will load cars between Rotterdam and Le Havre, Peter the container ship will sail to Singapore, Alizée the bulk carrier will make round trips to Cape Town. As for Honorine the pilotess and Christopher the tugboat, they will accompany the ships as they enter and leave the port. All will be based in the Halle aux Poissons parking lot.

A scenography specially designed for the event by visual artist Claire Le Breton will immerse young and old alike in the world of the port. The artist is also behind the various ships. Under the impetus and organization of the LH Port Center, and advised by maritime professionals including the Le Havre? Fécamp pilot station, Claire Le Breton has created ships whose aesthetics are as close to the real thing as possible, making them easy to identify.

Este año, Le Havre Port Center forma parte del programa de la Fête de la mer. El acontecimiento tendrá lugar los días 2 y 3 de septiembre de 2023 en el barrio de St François de Le Havre. Se ofrecerá un evento exclusivo, normalmente reservado a grupos escolares: Embarquement Immédiat, el mini puerto sobre ruedas.

Los niños de 7 a 11 años podrán tomar los mandos de los barcos en el puerto de Le Havre y navegar entre los puertos del mundo para entregar sus mercancías. Léo el transatlántico llevará pasajeros de Le Havre a Miami, Zoé el transbordador de carga rodada cargará coches entre Rotterdam y Le Havre, Peter el portacontenedores se dirigirá a Singapur y Alizée el granelero hará viajes de ida y vuelta a Ciudad del Cabo. El práctico Honorine y el remolcador Christopher acompañarán a los buques en sus entradas y salidas del puerto. Todos tendrán su base en el aparcamiento de Halle aux Poissons.

Una escenografía especialmente diseñada para el evento por la artista visual Claire Le Breton sumergirá a pequeños y mayores en el mundo del puerto. La artista también está detrás de los distintos barcos. Bajo el impulso y la organización del LH Port Center y con el asesoramiento de profesionales marítimos, incluida la estación de prácticos de Le Havre? Fécamp, Claire Le Breton ha diseñado barcos con una estética lo más cercana posible a la realidad, para que puedan identificarse fácilmente.

In diesem Jahr ist das Le Havre Port Center Teil des Programms der Fête de la mer. Die Veranstaltung findet am 2. und 3. September 2023 im Viertel St François in Le Havre statt. Es wird eine exklusive Animation angeboten, die normalerweise dem Schulpublikum vorbehalten ist: Embarquement Immédiat, der rollende Mini-Hafen.

Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren können das Kommando über die im Hafen von Le Havre vorhandenen Schiffe übernehmen und zwischen den Häfen der Welt hin und her segeln, um ihre Waren auszuliefern. So wird Leo, das Passagierschiff, Passagiere von Le Havre nach Miami befördern, Zoé, das Ro-Ro-Schiff, Autos zwischen Rotterdam und Le Havre verladen, Peter, das Containerschiff, wird nach Singapur fahren und Alizée, der Massengutfrachter, wird in Cape Town hin und her fahren. Und Honorine, die Lotsin, und Christopher, der Schlepper, werden die Schiffe bei jeder Ein- und Ausfahrt in den Hafen begleiten. Alle werden auf dem Parkplatz der Halle aux Poissons untergebracht sein.

Die plastische Künstlerin Claire Le Breton hat eigens für diese Veranstaltung eine Szenografie entworfen, die Groß und Klein in die Welt des Hafens eintauchen lässt. Die Künstlerin hat auch die verschiedenen Schiffe entworfen. Unter der Leitung und Organisation des LH Port Centers und mit der Beratung von Fachleuten aus der Seefahrt, darunter die Lotsenstation Le Havre ? Fécamp, hat Claire Le Breton Schiffe entworfen, deren Ästhetik so realitätsnah wie möglich ist, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen.

