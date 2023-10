Liburu-Jostaldia / La récré-à-livre 12 Rue des Écoles Bidart, 25 novembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Itsaso zabalera ! Editions Elkar 2021 avec

Maialen Alfaro

Dans le cadre d’EUSKARAREN URTAROA, la saison de la langue basque, impulsée par la CAPB, Toki-toki reçoit Maialen Alfaro, sophrologue et auteure. Montons dans le bateau et allons au large ! Que va-t-on y trouver cette fois-ci ?

Une découverte de la sophrologie en s’amusant avec le livre “Itsaso zabalera!” Igo itsasontzira eta etorri gurekin itsaso zabalera, ea zer aurkitzen dugun oraingoan! “Itsaso zabalera !” liburuaren bitartez, etorri sofrologia ariketa jostagarriak deskubritzera.

Texte et chant / Testua eta kantua : Maialen Alfaro Marrazkiak

Illustrations : Mayana Itoïz.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 11:30:00. .

12 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of EUSKARAREN URTAROA, the Basque language season organized by the CAPB, Toki-toki welcomes Maialen Alfaro, sophrologist and author. Let’s get in the boat and head out to sea! What will we find this time?

A fun discovery of sophrology with the book ?Itsaso zabalera! Igo itsasontzira eta etorri gurekin itsaso zabalera, ea zer aurkitzen dugun oraingoan! ?Itsaso zabalera !? liburuaren bitartez, etorri sofrologia ariketa jostagarriak deskubritzera.

Texte et chant / Testua eta kantua : Maialen Alfaro Marrazkiak

Illustrations : Mayana Itoïz

¡Itsaso zabalera! Ediciones Elkar 2021 con

Maialen Alfaro

En el marco de EUSKARAREN URTAROA, el ciclo de euskera organizado por la CAPB, Toki-toki recibe a Maialen Alfaro, sofróloga y escritora. ¡Subamos al barco y hagámonos a la mar! ¿Qué encontraremos esta vez?

¡Una forma divertida de descubrir la sofrología con el libro Itsaso zabalera! Igo itsasontzira eta etorri gurekin itsaso zabalera, ea zer aurkitzen dugun oraingoan! ?Itsaso zabalera !? liburuaren bitartez, etorri sofrologia ariketa jostagarriak deskubritzera.

Texte et chant / Testua eta kantua : Maialen Alfaro Marrazkiak

Ilustraciones: Mayana Itoïz

Itsaso zabalera ! Verlag Elkar 2021 mit

Maialen Alfaro

Im Rahmen von EUSKARAREN URTAROA, der von der CAPB initiierten Saison der baskischen Sprache, empfängt Toki-toki die Sophrologin und Autorin Maialen Alfaro. Steigen wir in das Boot und fahren wir hinaus aufs Meer! Was wird uns diesmal erwarten?

Eine spielerische Entdeckung der Sophrologie mit dem Buch ?Itsaso zabalera! Igo itsasontzira eta etorri gurekin itsaso zabalera, ea zer aurkitzen dugun oraingoan! ?Itsaso zabalera!? liburuaren bitartez, etorri sofrologia ariketa jostagarriak deskubritzera.

Text und Gesang / Testua eta kantua : Maialen Alfaro Marrazkiak

Illustrationen: Mayana Itoïz

