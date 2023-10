Journée culturelle de Monflanquin 12, rue des Arcades Monflanquin, 14 octobre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

L’Académie des Sciences Lettres et Arts d’Agen organise la Journée Culturelle de Monflanquin.

Accueil dès 9h30 à la salle des Consuls, puis mots de bienvenue par Mme Founaud-Veysset (maire de Monflanquin) et par la présidente de la Société Académique.

Au programme :

10h15 : Intervention de Hervé Bouillac « Les cartes et les territoires : le Monflanquinois du XIIIème au XIXème siècle ».

11h00 : Intervention de Françoise Paul « Aspects de la vie associative monflanquinoise au XXème siècle ».

11h45 : Intervention de Sylvie Wojciechowski « Les jurades de Monflanquin, du projet éditorial à la mise en ligne ».

Chaque intervention sera suivie d’un moment d’échange.

Déjeuner à la Bastides des Oliviers (réservation impérative avant le 7/10).

14h30 : À la découverte des maisons médiévales de Monflanquin avec Patrick Fraysse.

15h45 : Visite du château de Roquefère par M. et Mme Lolum..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00. EUR.

12, rue des Arcades Salle des Consuls

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Académie des Sciences Lettres et Arts d’Agen organizes the Monflanquin Cultural Day.

Welcome at 9:30 am in the Salle des Consuls, followed by words of welcome from Mme Founaud-Veysset (Mayor of Monflanquin) and the President of the Société Académique.

Program:

10:15am: Speech by Hervé Bouillac « Maps and territories: the Monflanquin area from the 13th to the 19th century ».

11:00am: Françoise Paul, « Aspects de la vie associative monflanquinoise au XXème siècle ».

11:45am: Sylvie Wojciechowski, « Les jurades de Monflanquin, du projet éditorial à la mise en ligne ».

Each presentation will be followed by a discussion.

Lunch at the Bastides des Oliviers (reservation essential before 7/10).

2:30pm: Discover the medieval houses of Monflanquin with Patrick Fraysse.

3.45pm: Visit to Château de Roquefère with Mr & Mrs Lolum.

La Académie des Sciences Lettres et Arts d’Agen organiza la Jornada Cultural de Monflanquin.

Acogida a las 9.30 h en la Sala de los Cónsules, seguida de las palabras de bienvenida de la Sra. Founaud-Veysset (Alcaldesa de Monflanquin) y del Presidente de la Sociedad Académica.

Programa:

10.15 h: Intervención de Hervé Bouillac « Mapas y territorios: la región de Monflanquin del siglo XIII al XIX ».

11.00 h: Françoise Paul, « Aspectos de la vida asociativa monflanquinoise au XXème siècle ».

11.45 h: Ponencia de Sylvie Wojciechowski « Les jurades de Monflanquin, du projet éditorial à la mise en ligne ».

Cada intervención irá seguida de un debate.

Almuerzo en las Bastidas des Oliviers (imprescindible reservar antes del 7/10).

14.30 h: Descubrimiento de las casas medievales de Monflanquin con Patrick Fraysse.

15.45 h: Visita del castillo de Roquefère con el Sr. y la Sra. Lolum.

Die Académie des Sciences Lettres et Arts d’Agen organisiert den Kulturtag in Monflanquin.

Empfang ab 9:30 Uhr im Salle des Consuls, anschließend Begrüßungsworte von Frau Founaud-Veysset (Bürgermeisterin von Monflanquin) und der Präsidentin der Akademischen Gesellschaft.

Auf dem Programm stehen:

10.15 Uhr: Vortrag von Hervé Bouillac « Les cartes et les territoires: le Monflanquinois du XIIIème au XIXème siècle » (Karten und Gebiete: Monflanquin vom 13. bis 19. Jahrhundert).

11.00 Uhr: Beitrag von Françoise Paul « Aspects de la vie associative monflanquinoise au XXème siècle » (Aspekte des Vereinslebens in Monflanquino im 20. Jahrhundert).

11.45 Uhr: Vortrag von Sylvie Wojciechowski « Les jurades de Monflanquin, du projet éditorial à la mise en ligne » (Die Juraden von Monflanquin, vom Verlagsprojekt bis zur Online-Veröffentlichung).

Im Anschluss an jeden Vortrag besteht die Möglichkeit zum Austausch.

Mittagessen in der Bastides des Oliviers (Reservierung unbedingt vor dem 7.10. erforderlich).

14.30 Uhr: Auf Entdeckungstour durch die mittelalterlichen Häuser von Monflanquin mit Patrick Fraysse.

15.45 Uhr: Besichtigung des Schlosses von Roquefère mit Herrn und Frau Lolum.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Coeur de Bastides