Soirée Grecque 12 Rue Denis Papin Port-de-Bouc, 30 septembre 2023, Port-de-Bouc.

Port-de-Bouc,Bouches-du-Rhône

Nous vous rappelons que la soirée Grecque aura lieu Samedi 30 septembre à partir de 18h..

2023-09-30 18:00:00 fin : 2023-09-30 . .

12 Rue Denis Papin Le Méliès – Centre de Conception et de Diffusion de l’Image

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We remind you that the Greek evening will take place on Saturday September 30 from 6pm.

Le recordamos que la velada griega tendrá lugar el sábado 30 de septiembre a partir de las 18.00 horas.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Griechische Abend am Samstag, den 30. September ab 18 Uhr stattfindet.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme de Port de Bouc