Animation lecture 12 rue Delgrès 97215 Rivière-Salée Rivière-Salée, 13 juillet 2023, Rivière-Salée.

Animation lecture Jeudi 13 juillet, 09h30 12 rue Delgrès 97215 Rivière-Salée Entrée libre

Animation lecture par l’auteure et l’illustratrice autour du conte bilingue français créole, Madou Sirop et Bons Epices

12 rue Delgrès 97215 Rivière-Salée 12 rue Delgrès, 97215 Rivière-Salée Rivière-Salée 97215 Martinique 0596516976 http://upandspace.info/ https://linktr.ee/upandspace972 UP and SPACE Martinique est une association de l’Économie Sociale et Solidaire qui depuis 2016 se donne pour mission de rendre accessible l’univers du numérique aux néophytes.

La sensibilisation, l’accompagnement, l’outillage et la formation des associations ou des pouvoirs publics font ainsi partie des axes clés du développement d’UP and SPACE Martinique, ainsi que la création de services numériques apportant des réponses efficaces à des problématiques sociales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T15:30:00+02:00 – 2023-07-13T16:30:00+02:00

2023-07-13T15:30:00+02:00 – 2023-07-13T16:30:00+02:00

Michelle Houdin