Projection solidaire de cinéma en plein air au profit de l’écluse Le Corbusier de Kembs-Niffer 12 Rue de Schlierbach Niffer, 17 juin 2023, Niffer.

Niffer,Haut-Rhin

Le 17 juin prochain, VNF vous ouvre les portes du site de l’écluse de Kembs-Niffer. Ce site, dont la tour de contrôle et le bâtiment administratif ont été conçus par l’architecte Le Corbusier, accueillera une soirée dédiée au 7ème art au bord du canal du Rhône au Rhin avec la projection du film « Good morning england ». Sur place, vous pourrez vous restaurer au food truck ou bien apporter votre pique-nique. Réservez dès à présent vos places !.

12 Rue de Schlierbach

Niffer 68680 Haut-Rhin Grand Est



On June 17, VNF will be opening the doors of the Kembs-Niffer lock. This site, whose control tower and administrative building were designed by the architect Le Corbusier, will host an evening dedicated to the 7th art on the banks of the Rhone-Rhine canal, with the screening of the film « Good morning england ». There will be a food truck on site, or you can bring your own picnic. Reserve your seats now!

El 17 de junio, VNF abre las puertas de la esclusa de Kembs-Niffer. Este lugar, cuya torre de control y edificio administrativo fueron diseñados por el arquitecto Le Corbusier, acogerá una velada dedicada al 7º arte a orillas del canal Ródano-Rin, con la proyección de la película « Good morning england ». Podrás comer en el food truck o traer tu propio picnic. ¡Reserva ya tus entradas!

Am 17. Juni öffnet Ihnen der VNF die Türen der Schleuse von Kembs-Niffer. Auf diesem Gelände, dessen Kontrollturm und Verwaltungsgebäude vom Architekten Le Corbusier entworfen wurden, findet am Ufer des Rhône-Rhein-Kanals ein Abend statt, der mit der Vorführung des Films « Good morning england » der siebten Kunst gewidmet ist. Vor Ort können Sie sich am Foodtruck verpflegen oder Ihr eigenes Picknick mitbringen. Reservieren Sie schon jetzt Ihre Plätze!

