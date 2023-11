SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 12 Rue de Sarreguemines Bitche, 18 novembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Des planches paysannes seront disponibles sur place pour 2 personnes à 15€.

Des lots à gagner pour toutes personnes réservant une planche paysanne.

Animation et blind-test au courant de la soirée !

Sur réservation avant le 10 novembre.. Adultes

Samedi 2023-11-18 18:30:00 fin : 2023-11-18 . 0 EUR.

12 Rue de Sarreguemines

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Country planks will be available on site for 2 people at 15?

Prizes to be won by anyone reserving a peasant board.

Entertainment and blind-testing throughout the evening!

Please reserve before November 10.

Habrá tablas campesinas disponibles in situ para 2 personas a 15?

Habrá premios para los que reserven un tablón campesino.

¡Entretenimiento y pruebas a ciegas durante toda la velada!

Las reservas deberán realizarse antes del 10 de noviembre.

Bauernbretter sind vor Ort für 2 Personen für 15? erhältlich.

Für alle, die ein Bauernbrett reservieren, gibt es Preise zu gewinnen.

Animation und Blindtests im Laufe des Abends!

Reservierung bis zum 10. November erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU PAYS DE BITCHE