Nach 12 rue de Paris Lens, 19 janvier 2024, Lens.

Lens Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-19

Nach revient avec un nouvel album « Peau Neuve » qui verra le jour à l’automne 2023. Après une année d’écriture et de composition seule dans les montagnes Drômoise, Cévénoles puis Marocaines, Nach décide d’arranger, de réaliser et de produire ce nouvel opus. Un rêve de toujours qu’elle réalise enfin..

Peau Neuve est une performance. Seule en scène, accompagnée de son piano à queue, qui désormais ne la quitte plus, Nach s’entoure de synthétiseurs et de machines pour retransmettre cette nouvelle esthétique sonore et livrer une orchestration plus moderne et rythmée des morceaux sur scène. Nach invite le public à vivre sa propre renaissance. Un voyage intime et universel servi par une scénographie poétique et puissante empreinte d’épure et de sensualité. Faire Peau Neuve. Se réinventer. Oser. Se libérer. Exister.

12 rue de Paris

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



