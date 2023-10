Tarik 12 rue de Paris Lens, 12 janvier 2024, Lens.

Lens,Pas-de-Calais

Ca pourrait être pire.

2024-01-12 fin : 2024-01-12 . .

12 rue de Paris

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



It could be worse

Podría ser peor

Es könnte schlimmer sein

Mise à jour le 2023-09-28 par Pas-de-Calais Tourisme