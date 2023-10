Un avenir radieux 12 rue de Paris Lens, 16 décembre 2023, Lens.

Arthur Leroy a tout pour lui : une femme dévouée , une maîtresse torride , une entreprise florissante, et un compte en banque bien rempli..

12 rue de Paris

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Arthur Leroy has it all: a devoted wife, a torrid mistress, a thriving business and a healthy bank account.

Arthur Leroy lo tiene todo: una esposa devota, una amante tórrida, un negocio floreciente y una cuenta bancaria saneada.

Arthur Leroy hat alles: eine hingebungsvolle Ehefrau , eine heiße Geliebte , ein florierendes Unternehmen und ein gut gefülltes Bankkonto.

