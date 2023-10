Tout en haut du jazz – Gérard Lanvin 12 rue de Paris Lens, 10 novembre 2023, Lens.

Lens,Pas-de-Calais

Le Théâtre Municipal le Colisée accueille Gérard Lanvin, dans le cadre du festival Tout en haut du jazz !.

2023-11-10

12 rue de Paris

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



The Théâtre Municipal le Colisée welcomes Gérard Lanvin as part of the Tout en haut du jazz festival!

El Théâtre Municipal le Colisée acoge a Gérard Lanvin en el marco del festival Tout en haut du jazz

Das Stadttheater le Colisée empfängt Gérard Lanvin, im Rahmen des Festivals Tout en haut du jazz!

