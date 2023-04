YCARE 12 rue de Paris, 28 janvier 2023, Lens.

Ycare enchante le public avec sa plume raffinée et poétique, sublimée par des mélodies accrocheuses..

2023-01-28 à ; fin : 2023-01-28 . .

12 rue de Paris

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Ycare enchants the public with his refined and poetic writing, sublimated by catchy melodies.

Ycare encanta al público con su escritura refinada y poética, sublimada por melodías pegadizas.

Ycare verzaubert das Publikum mit seiner raffinierten und poetischen Feder, die von eingängigen Melodien sublimiert wird.

Mise à jour le 2022-11-14 par Pas-de-Calais Tourisme