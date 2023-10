MARCHE D’HALLOWEEN 12 Rue de morlaincourt Chanteraine, 31 octobre 2023, Chanteraine.

Chanteraine,Meuse

Randonnée nocturne balisée de 8,5 kms sur chemin jaune et sous-bois. Départ de 19h30 à 21h00.

Ravitaillement sur le parcours, soupe à l’arrivée.

N’hésitez pas à venir déguisés !. Tout public

Mardi 2023-10-31 19:30:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. 5 EUR.

12 Rue de morlaincourt Oêy

Chanteraine 55500 Meuse Grand Est



Signposted 8.5 km night hike on yellow trails and undergrowth. Departure from 7:30pm to 9:00pm.

Refreshments along the way, soup at the finish.

Don’t hesitate to come in disguise!

Paseo nocturno señalizado de 8,5 km por pista amarilla y maleza. Salida de 19:30 a 21:00.

Refrigerio a lo largo del recorrido, sopa al final.

¡No dude en venir disfrazado!

Markierte Nachtwanderung von 8,5 km Länge auf gelben Wegen und im Unterholz. Abfahrt von 19:30 bis 21:00 Uhr.

Verpflegung auf der Strecke, Suppe am Ziel.

Zögern Sie nicht, verkleidet zu kommen!

Mise à jour le 2023-09-30 par OT SUD MEUSE