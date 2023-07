MATINÉE JEUX EN FAMILLE 12 Rue de Morlaincourt Chanteraine, 23 juillet 2023, Chanteraine.

Chanteraine,Meuse

Matinée jeux ludiques pour les familles à partir de 5 ans.

Bataille d’eau chasse au trésor parcours pieds nus…

20 euros par famille.

Inscription obligatoire, nombre de places limité.. Tout public

Dimanche 2023-07-23 09:30:00 fin : 2023-07-23 12:00:00. 20 EUR.

12 Rue de Morlaincourt Oey

Chanteraine 55500 Meuse Grand Est



Fun morning games for families aged 5 and over.

Barefoot treasure hunt…

20 euros per family.

Registration required, number of places limited.

Divertidos juegos matinales para familias a partir de 5 años.

Búsqueda del tesoro descalzo…

20 euros por familia.

Inscripción obligatoria, número de plazas limitado.

Spielvormittag für Familien ab 5 Jahren.

Wasserschlacht Schatzsuche Barfußparcours…

20 Euro pro Familie.

Anmeldung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT SUD MEUSE