Repas du Nouvel An au Centre Don Bosco 12 rue de Lucelle Ferrette, 31 décembre 2023, Ferrette.

Ferrette Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 23:59:00

Menu raclette à volonté avec verre de crémant et dessert, flambeau offert pour la marche aux flambeaux..

« À La Croisée Des Chemins » à Ferrette offre une expérience chaleureuse pour le réveillon du Nouvel An avec son repas convivial à volonté. Le choix du menu raclette promet une soirée gourmande et festive, agrémentée d’une coupe de crémant et d’un dessert pour célébrer l’occasion. Une manière délicieuse de débuter l’année dans une atmosphère accueillante et décontractée.

12 rue de Lucelle

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de tourisme du Sundgau