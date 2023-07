Central Park – Bowling – Billards – Jeux laser 12, rue de Longueville Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Le Central Park vous accueille sur 3500 m2 dédiés aux loisirs. Ouvert tous les jours à partir de 11h30 jusque 0h00 du dimanche au jeudi et jusque 2h vendredi et samedi. – Pistes de bowling : 16 pistes homologuées FFBSQ dans un cadre chaleureux et confortable. Novices, amateurs ou pros, venez partager des moments de plaisir en famille ou entre amis.A partir de 6 ans, les enfants peuvent bénéficier du système de Bumpers automatiques pour atteindre systématiquement les quilles. – Laser Game « Jungle Adventure » : Tous les plaisirs du Paintball sans les inconvénients. Jungle Adventure, c’est un jeu de tir dans lequel 2 équipes viennent s’affronter dans la joie et la bonne humeur.Chaque joueur est équipé d’un plastron et d’un pistolet sur lequel se trouvent des capteurs laser, Technologie 100% laser sans danger et sans aucun infrarouge.- Plaine de jeux pour enfants : 140m² de plaine de jeux rien que pour les enfants de 4 à 12 ans.Piste de luge, trampolines, aire de construction, piscine à boules, cascade à élastique, toboggan…- Salle de billards et jeux d’arcade : Salle de jeux comprenant 7 tables de billard, un écran géant, un coin bar, machines d’arcades : tir, courses, basket, palets, boxe, flipper, baby-foot, fléchettes…- Bar et Restaurant « maître-restaurateur, produits frais » climatisé.Cuisine maison et spécialités régionales, pizzas, hamburgers, pâtes, viandes, salades…- Location de salle de séminaire, organisation anniversaires….

12, rue de Longueville

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



The Central Park welcomes you on 3500 m2 dedicated to leisure activities. Open every day from 11:30 am to 12:00 am from Sunday to Thursday and until 2:00 am on Friday and Saturday. – Bowling lanes: 16 FFBSQ-approved lanes in a warm and comfortable setting. Novices, amateurs or pros, come and share moments of pleasure with family or friends.from 6 years old, children can benefit from the automatic bumpers system to systematically reach the bowling pins. – Laser Game « Jungle Adventure » : All the pleasures of Paintball without the inconveniences. Jungle Adventure is a shooting game in which 2 teams come to confront each other in a joyful and cheerful atmosphere.each player is equipped with a plastron and a gun on which are laser sensors, 100% safe laser technology and without any infrared Children’s playground: 140m² of playground just for children from 4 to 12 years old, sledge run, trampolines, construction area, ball pool, bungee cord waterfall, slide…- Billiards and arcade games room: Games room with 7 billiard tables, giant screen, bar area, arcade machines: shooting, racing, basketball, shuffleboard, boxing, pinball, table football, darts….- Bar and Restaurant « maître-restaurateur, fresh products » air-conditioned.- Home cooking and regional specialities, pizzas, hamburgers, pasta, meat, salads…- Seminar room rental, organisation of anniversaries…

El Parque Central le da la bienvenida en 3500 m2 dedicados a actividades de ocio. Abierto todos los días de 11.30 a 24 horas de domingo a jueves y hasta las 2 de la madrugada los viernes y sábados. – Pistas de bolos: 16 pistas aprobadas por la FFBSQ en un entorno cálido y confortable. Principiantes, aficionados o profesionales, vengan a compartir momentos de placer con su familia o amigos. A partir de los 6 años, los niños pueden beneficiarse del sistema automático Bumpers para alcanzar sistemáticamente los bolos. – Juego de láser « Aventura en la selva »: Todos los placeres del Paintball sin los inconvenientes. Jungle Adventure es un juego de disparos en el que 2 equipos se enfrentan con alegría y buen humor. Cada jugador está equipado con una coraza y una pistola en la que hay sensores láser, tecnología 100% láser sin peligro y sin infrarrojos Parque infantil: 140m² de zona de juegos sólo para niños de 4 a 12 años, con pista de trineos, camas elásticas, zona de construcción, piscina de bolas, cascada de bungee, tobogán, etc. – Sala de billar y juegos recreativos: Sala de juegos con 7 mesas de billar, una pantalla gigante, una zona de bar, máquinas recreativas: tiro, carreras, baloncesto, tejo, boxeo, pinball, futbolín, dardos, etc.bar y Restaurante « maestro restaurador, productos frescos » climatizado, cocina casera y especialidades regionales, pizzas, hamburguesas, pasta, carnes, ensaladas…- Alquiler de sala de seminarios, organización de cumpleaños…

Der Central Park empfängt Sie auf 3500 m2, die der Freizeitgestaltung gewidmet sind. Täglich ab 11:30 Uhr bis 0:00 Uhr von Sonntag bis Donnerstag und bis 2:00 Uhr am Freitag und Samstag geöffnet. – Bowlingbahnen: 16 FFBSQ-zugelassene Bahnen in einer gemütlichen und komfortablen Umgebung. Anfänger, Amateure oder Profis können hier mit der Familie oder mit Freunden Spaß haben. Ab 6 Jahren können Kinder das automatische Bumpers-System nutzen, um systematisch die Pins zu treffen. – Laser Game « Jungle Adventure »: Alle Freuden des Paintball ohne die Nachteile. Jungle Adventure ist ein Schießspiel, bei dem zwei Mannschaften in fröhlicher Runde gegeneinander antreten.Jeder Spieler ist mit einem Brustpanzer und einer Pistole ausgestattet, auf der sich Lasersensoren befinden.100% sichere Lasertechnologie ohne jegliche Infrarotstrahlung.- – Kinderspielplatz: 140m² Spielplatz nur für Kinder von 4 bis 12 Jahren.Rodelbahn, Trampoline, Bauplatz, Kugelbad, Bungee-Wasserfall, Rutsche…- Billard- und Arcade-Saal: Spielraum mit 7 Billardtischen, einem Großbildschirm, einer Bar-Ecke, Arcade-Automaten: Schießen, Rennen, Basketball, Shuffleboard, Boxen, Flipper, Tischfußball, Darts…- Bar und Restaurant « Maître-restaurateur, produits frais » mit Klimaanlage.Hausgemachte Küche und regionale Spezialitäten, Pizzas, Hamburger, Pasta, Fleisch, Salate…- Vermietung von Seminarräumen, Organisation von Geburtstagen…

