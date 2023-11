Le Club des Langues 12 rue de l’Industrie, 64600 ANGLET Anglet, 24 novembre 2023, Anglet.

Le Club des Langues 24 et 25 novembre 12 rue de l’Industrie, 64600 ANGLET Entrée libre

Le Club des Langues est un organisme de formation en langues pour les adultes, les étudiants et les enfants à partir de 8 ans.

Nous donnons des cours privés et/ou collectifs en présentiel, en distanciel ou en entreprise.

Nous sommes basés à Anglet depuis 12 ans mais nous intervenons dans la France entière via le CPF.

Nos 20 formateurs sont natifs, diplômés de l’enseignement et tous passionnés.

Le Club accueille des profils différents, du niveau débutant à avancé, avec des objectifs de reconversion, d’évolution professionnelle, de retour à l’emploi ou tout simplement pour être plus à l’aise à l’oral.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T10:00:00+01:00 – 2023-11-24T11:00:00+01:00

2023-11-25T09:30:00+01:00 – 2023-11-25T13:00:00+01:00

