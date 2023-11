CLUB MANGAS 12 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens, 28 novembre 2023, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Venez partager votre passion pour les mangas !

Échangeons autour de vos découvertes et coups de cœur mangas..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . .

12 Rue de l’Indépendance LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



Come and share your passion for manga!

Let’s chat about your manga discoveries and favorites.

¡Ven a compartir tu pasión por el manga!

Charlemos sobre tus descubrimientos y favoritos del manga.

Teilen Sie Ihre Leidenschaft für Mangas!

Tauschen Sie sich über Ihre Manga-Entdeckungen und -Favoriten aus.

Mise à jour le 2023-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE