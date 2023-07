FESTIVAL « VIAS EN JAZZ » 12 Rue de l’Hospice Vias Catégories d’Évènement: Hérault

Concert, Musique, Vie locale

Du vendredi 21 juillet 2023 au dimanche 23 juillet 2023.

12 Rue de l’Hospice

Vias 34450 Hérault Occitanie



Vias en Jazz

Concert, Music, Local life

From Friday, July 21, 2023 to Sunday, July 23, 2023 Vias en Jazz

Concierto, Música, Vida local

Del viernes 21 de julio de 2023 al domingo 23 de julio de 2023 Vias en Jazz

Konzert, Musik, Lokales Leben

Von Freitag, 21. Juli 2023 bis Sonntag, 23. Juli 2023

