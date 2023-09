Cave de Noël – Bredalas chez le vigneron – Domaine Martin jund 12 rue de l’Ange Colmar, 13 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Elaborez vos petits gâteaux traditionnels alsaciens et dégustez les avec un verre de vin chaud..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 18:00:00. EUR.

12 rue de l’Ange

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Make your own traditional Alsatian cakes and enjoy them with a glass of mulled wine.

Prepare sus propios pasteles tradicionales alsacianos y disfrútelos con un vaso de vino caliente.

Stellen Sie Ihre eigenen kleinen traditionellen elsässischen Kuchen her und genießen Sie sie mit einem Glas Glühwein.

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de tourisme de Colmar