Ateliers créatifs 12 rue de landau Ribeauvillé, 26 novembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Noël est l’occasion de partager des moments conviviaux. C’est ce que vous propose Fleurs Wurtz, autour de ces ateliers créatifs couronne de bienvenue ou miroir en fleurs séchées, suivis d’un brunch..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 13:00:00. 0 EUR.

12 rue de landau

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Christmas is a time for sharing convivial moments. That’s what Fleurs Wurtz has in store for you, with creative workshops on welcome wreaths and dried flower mirrors, followed by a brunch.

La Navidad es una época para compartir momentos de convivencia. Eso es lo que le espera en Fleurs Wurtz, con talleres creativos de coronas y espejos de flores secas, seguidos de un brunch.

Weihnachten ist die Gelegenheit, um gesellige Momente miteinander zu teilen. Dies bietet Ihnen Fleurs Wurtz mit den kreativen Workshops Willkommenskranz oder Spiegel aus Trockenblumen, gefolgt von einem Brunch.

