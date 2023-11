THEATRE « LA SURPRISE » 12 rue de l’abbé Munier Baccarat, 2 décembre 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

La troupe de théâtre bachamoise Métamorphose vous propose la pièce de Pierre Sauvil «La surprise». Un classique du boulevard et des scènes parisiennes des années 90. L’un est un grand PDG odieux et malhonnête, l’autre est un petit retraité adorable et intègre. Une action sur 24 heures où les protagonistes vont s’affronter dans un combat moral totalement dépourvu de moralité…

Tarif: 8€ (gratuit jusque 16 ans). Réservations les 22,25 et 27 novembre à l’Atelier du Cristal (4 rue du Docteur Retournard).

Renseignement: Madame Christiane Le Bobinnec au 06 19 30 84 08. Tout public

Bacham’s Métamorphose theater troupe presents Pierre Sauvil’s play « La surprise ». A classic of the boulevard and Parisian scenes of the 90s. One is an obnoxious, dishonest CEO, the other a lovable, upstanding pensioner. 24 hours of action in which the protagonists clash in a moral battle devoid of morality…

Price: 8? (free for children under 16). Bookings on November 22, 25 and 27 at Atelier du Cristal (4 rue du Docteur Retournard).

Information: Madame Christiane Le Bobinnec on 06 19 30 84 08

La compañía de teatro Métamorphose de Bacham pondrá en escena la obra de Pierre Sauvil « La surprise ». Un clásico del bulevar y de los escenarios parisinos de los años 90. Uno es un director general odioso y deshonesto, el otro un pensionista adorable y honrado. La acción se desarrolla a lo largo de 24 horas, con los protagonistas enfrentados en una batalla moral desprovista de toda moralidad…

Precio: 8 euros (gratis para menores de 16 años). Reservas los días 22, 25 y 27 de noviembre en el Atelier du Cristal (4 rue du Docteur Retournard).

Información: Christiane Le Bobinnec en el 06 19 30 84 08

Die bachamische Theatergruppe Métamorphose zeigt Ihnen das Stück « La surprise » von Pierre Sauvil. Ein Klassiker des Boulevards und der Pariser Bühnen der 90er Jahre. Der eine ist ein großer, unausstehlicher und unehrlicher CEO, der andere ein kleiner, liebenswerter und integrer Rentner. Eine 24-Stunden-Aktion, in der die Protagonisten in einem moralischen Kampf gegeneinander antreten, der völlig unmoralisch ist…

Eintrittspreis: 8? (bis 16 Jahre kostenlos). Reservierungen für den 22., 25. und 27. November im Atelier du Cristal (4 rue du Docteur Retournard).

Auskunft: Frau Christiane Le Bobinnec unter 06 19 30 84 08

