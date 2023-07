PROJECTION DE L’AVENTURE DES GRANDES GUEULES 12 rue de l’Abbé Munier Baccarat, 5 juillet 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

En 1964 , Lino VENTURA et BOURVIL sont venus non loin d’ici, pour le tournage du film « Les Grandes Gueules » de Robert ENRICO.

Pour célébrer le 40ème anniversaire de ce film, le cinéma Le Concorde vous propose la projection d’un documentaire consacré au tournage de ce film culte !

Au programme: projection du documentaire « L’ aventure des Grandes Gueules », discussion autour du tournage et du film, vente et dédicace du livre « L’aventure des Grandes Gueules » en présence d’Olivier BERTOT, éditeur et de Jean-Pascal VOIRIN, auteur et réalisateur.. Tout public

Mercredi 2023-07-05 18:00:00 fin : 2023-07-05 . 0 EUR.

12 rue de l’Abbé Munier Cinéma Le Concorde

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



In 1964, Lino VENTURA and BOURVIL came not far from here to shoot Robert ENRICO’s film « Les Grandes Gueules ».

To celebrate the 40th anniversary of this film, Le Concorde cinema is hosting a documentary dedicated to the making of this cult movie!

On the program: screening of the documentary « L’aventure des Grandes Gueules », discussion about the filming and the film, sale and signing of the book « L’aventure des Grandes Gueules » in the presence of Olivier BERTOT, publisher and Jean-Pascal VOIRIN, author and director.

En 1964, Lino VENTURA y BOURVIL vinieron no muy lejos de aquí para rodar la película de Robert ENRICO « Les Grandes Gueules ».

Para celebrar el 40 aniversario de esta película, el cine Le Concorde proyecta un documental sobre el rodaje de esta película de culto

En el programa: proyección del documental « L’ aventure des Grandes Gueules », debate sobre el rodaje y la película, venta y firma del libro « L’aventure des Grandes Gueules » en presencia de Olivier BERTOT, editor, y Jean-Pascal VOIRIN, autor y director.

1964 kamen Lino VENTURA und BOURVIL für die Dreharbeiten zum Film « Les Grandes Gueules » von Robert ENRICO nicht weit von hier.

Zur Feier des 40. Jahrestages dieses Films zeigt das Kino Le Concorde einen Dokumentarfilm über die Dreharbeiten zu diesem Kultfilm!

Auf dem Programm stehen: Vorführung des Dokumentarfilms « L’ aventure des Grandes Gueules », Diskussion über die Dreharbeiten und den Film, Verkauf und Signierung des Buches « L’aventure des Grandes Gueules » in Anwesenheit von Olivier BERTOT, Verleger, und Jean-Pascal VOIRIN, Autor und Regisseur.

Mise à jour le 2023-06-30 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS