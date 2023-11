VILLAGE DE NOËL 12 Rue de l’Abbé Delhotel Avioth, 9 décembre 2023, Avioth.

Avioth,Meuse

Village de Noël – décor enchanteur d’une petite forêt reconstituée, présence du Père Noël tout le week-end, concerts et animations, plus de 70 producteurs et artisans de qualité, buvette et restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-12-09 13:00:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. 1.5 EUR.

12 Rue de l’Abbé Delhotel

Avioth 55600 Meuse Grand Est



Christmas Village – enchanting decor of a small reconstituted forest, presence of Santa Claus all weekend, concerts and animations, more than 70 producers and craftsmen of quality, refreshment bar and restoration on the spot.

Pueblo de Navidad – encantadora decoración de un pequeño bosque reconstituido, presencia de Papá Noel todo el fin de semana, conciertos y animaciones, más de 70 productores y artesanos de calidad, bar de refrescos y restauración in situ.

Weihnachtsdorf – bezaubernde Kulisse eines kleinen nachgebildeten Waldes, Anwesenheit des Weihnachtsmanns das ganze Wochenende über, Konzerte und Animationen, über 70 Produzenten und Qualitätshandwerker, Imbiss und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY