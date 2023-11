CONCERT – CHRISTMAS DREAM JAZZ BAND À MARANGE SILVANGE 12 rue de l’Abani Marange-Silvange, 15 décembre 2023, Marange-Silvange.

Marange-Silvange,Moselle

Le Christmas Dream Jazz Band fera étape à Marange-Silvange pendant sa tournée autour des Noëls de Moselle. Ce groupe de Noël vous fera danser et swinguer au rythme des chansons de Noël avec leur répertoire incontournable ! Une ambiance chaleureuse au coin du feu.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . 0 EUR.

12 rue de l’Abani Mairie

Marange-Silvange 57535 Moselle Grand Est



The Christmas Dream Jazz Band will be stopping off in Marange-Silvange during their Moselle Christmas tour. This Christmas band will have you dancing and swinging to the rhythms of Christmas songs with their unmissable repertoire! A warm atmosphere by the fireside.

La Christmas Dream Jazz Band hará escala en Marange-Silvange con motivo de su gira navideña por el Mosela. Esta banda navideña le hará bailar y balancearse al ritmo de las canciones navideñas de su imperdible repertorio Un ambiente cálido junto a la chimenea.

Die Christmas Dream Jazz Band wird auf ihrer Tournee rund um die Noëls de Moselle auch in Marange-Silvange Station machen. Diese Weihnachtsband wird Sie mit ihrem unumgänglichen Repertoire im Rhythmus der Weihnachtslieder tanzen und swingen lassen! Eine gemütliche Atmosphäre am Kaminfeuer.

Mise à jour le 2023-11-17 par DESTINATION AMNEVILLE