TOUS EN SELLE A XERTIGNY SORTIE VTT ENCADRÉE 12 rue de la vallée de l’Aître Xertigny, 22 juillet 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Venez Sillonner Xertigny le coeur du massif forestier de la Vôge au guidon d’un vélo électrique.

Tous nos vélos sont équipés d’un moteur et d’une batterie, et permettent de rouler sans effort. Après un temps de prise en main, partez à la découverte de notre secteur… avec la lenteur qui définit la beauté des paysages et fait de votre itinéraire…une aventure ! Nous aurons l’occasion de vous faire découvrir des endroits insolites et la découverte de lieux historiques et remarquables.

Réservation à l’office de tourisme ou à la Base Natur’O. Sortie de 20km en VAE, 6 personnes encadrée par un guide. Tout public

Samedi 2023-07-22 10:00:00 fin : 2023-07-22 12:00:00. 20 EUR.

12 rue de la vallée de l’Aître

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Come and explore Xertigny, the heart of the Vôge forest, on an electric bike.

All our bikes are equipped with a motor and battery, so you can ride effortlessly. Once you’ve got the hang of it, set off to discover our area… with the slowness that defines the beauty of the landscapes and makes your itinerary… an adventure! We’ll take you on a tour of some of the most unusual places in the world, as well as some remarkable historical sites.

Reservations at the tourist office or at Base Natur’O. 20km outing by VAE, 6 people, supervised by a guide

Venga a explorar Xertigny, el corazón del bosque de Vôge, en bicicleta eléctrica.

Todas nuestras bicicletas están equipadas con motor y batería, para que puedas pedalear sin esfuerzo. Una vez que le hayas cogido el truco, lánzate a descubrir nuestra zona… con la lentitud que define la belleza de los paisajes y hace de tu itinerario… ¡una aventura! Tendremos la oportunidad de mostrarte algunos lugares insólitos y ayudarte a descubrir algunos lugares históricos notables.

Reservas en la oficina de turismo o en la Base Natur’O. Salida de 20 km en EV, 6 personas, supervisada por un guía

Fahren Sie mit einem Elektrofahrrad durch Xertigny, das Herz des Waldmassivs La Vôge.

Alle unsere Fahrräder sind mit einem Motor und einer Batterie ausgestattet und ermöglichen ein müheloses Fahren. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit können Sie unsere Gegend erkunden… mit der Langsamkeit, die die Schönheit der Landschaften bestimmt und Ihre Route… zu einem Abenteuer macht! Wir werden Gelegenheit haben, Ihnen ungewöhnliche Orte zu zeigen und die Entdeckung historischer und bemerkenswerter Orte zu ermöglichen.

Reservierung im Tourismusbüro oder in der Basis Natur’O. 20 km lange Ausfahrt mit dem VAE, 6 Personen, betreut von einem Führer

