Soirée théâtre « Misanthrope » 12 Rue de la République Lasseube, 15 juillet 2023, Lasseube.

Lasseube,Pyrénées-Atlantiques

Ce soir, venez assister à une représentation du Misanthrope de Molière, Acte I jouée par la troupe du théâtre des Logis accompagnée à la flûte traversière (Partidas de Bach en La mineur, mouvement II et III).

A l’épilogue, un chapeau circulera..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 20:30:00. EUR.

12 Rue de la République Mademoiselle Valentine

Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This evening, enjoy a performance of Molière’s Le Misanthrope, Act I, by the Théâtre des Logis troupe, accompanied by the transverse flute (Bach’s Partidas in A minor, movements II and III).

At the epilogue, a hat will be passed around.

Esta noche, venga a disfrutar de una representación de El Misántropo, acto I, de Molière, interpretada por la compañía Théâtre des Logis, acompañada por la flauta travesera (Partidas en la menor, movimientos II y III, de Bach).

En el epílogo, se repartirá un sombrero.

Erleben Sie heute Abend eine Aufführung von Molières Menschenfeind, Akt I, gespielt von der Truppe des Théâtre des Logis mit Querflötenbegleitung (Bachs Partidas in a-Moll, Satz II und III).

Beim Epilog wird ein Hut herumgereicht.

