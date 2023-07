Cinéma de la Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude, 12 juillet 2023, Saint-Claude.

Saint-Claude,Jura

Trois salles de cinéma classées Art & Essai. Accès aux personnes à mobilité réduite..

12 rue de la Poyat

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Three cinemas classified as Art & Essai. Access for people with reduced mobility.

Tres cines clasificados como Art & Essai. Acceso para personas con movilidad reducida.

Drei Kinosäle, die als Art & Essai eingestuft sind. Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE