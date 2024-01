La fraternelle – Sortie de résidence : Jo-Ha-Kyu 12 rue de la Poyat Saint-Claude, samedi 27 janvier 2024.

Saint-Claude Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 18:00:00

fin : 2024-01-27

À partir des grands principes du clown, du butô et du concept japonais Jo-Ha-Kyu (résistance, rupture, déploiement), cette performance propose une épopée primitive de l’être au monde.

Au milieu d’un cercle fait de tissu, de son, de lumière et de public se trouve une créature.

Elle n’a pas d’existence préalable. Elle va naître, apprendre et réagir à tout, comme un miroir de ce qui est.

EUR.

12 rue de la Poyat Café de la Maison du Peuple

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-05 par COORDINATION JURA