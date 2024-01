La Fraternelle : Visites guidées de la Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude, 20 décembre 2023, Saint-Claude.

Saint-Claude Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 16:30:00

fin : 2024-01-04

.

La Fraternelle : Visites guidées de la Maison du Peuple

Mardis 28 décembre et 5 janvier et jeudis 30 décembre et 7 janvier à 16h30 à la Maison du Peuple.

PATRIMOINE

Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne accessible à tous !

Tout public, conseillé à partir de 10 ans.

Durée : 1h30

ENTRÉE 6 / 4,50 / 2,50 €

(durée 1h30 / inscription conseillée au 03 84 45 42 26).

EUR.

12 Rue de la Poyat Café de la maison du peuple

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté



