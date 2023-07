Club Alpin Charleville Ardennes 12, Rue de la Paix Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Escalade en salle ou en extérieur selon le jour et la saison. Possibilité d’encadrement de groupes associatifs. Toutes les infos et calendriers sur notre site internet !.

12, Rue de la Paix

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Indoor or outdoor climbing depending on the day and the season. Possibility of supervising associative groups. All information and calendars on our website!

Escalada en interior o exterior según el día y la temporada. Posibilidad de supervisar grupos de asociaciones. Toda la información y los calendarios en nuestra página web

Klettern in der Halle oder im Freien, je nach Tag und Jahreszeit. Möglichkeit der Betreuung von Vereinsgruppen. Alle Infos und Kalender auf unserer Website!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme